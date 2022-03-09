SAVAŞ MAĞDURU UKRAYNALI KADINLARA İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İMKANI - Son Dakika
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SAVAŞ MAĞDURU UKRAYNALI KADINLARA İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İMKANI

09.03.2022 18:43

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye, Rusya'nın askeri harekatı sonrası ülkelerini terk ederek ilçeye sığınan Ukraynalı savaş mağduru kadınların internet üzerinden çalışıp, gelir elde etmeleri konusunda çalışma başlattı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye, Rusya'nın askeri harekatı sonrası ülkelerini terk ederek ilçeye sığınan Ukraynalı savaş mağduru kadınların internet üzerinden çalışıp, gelir elde etmeleri konusunda çalışma başlattı. Bu kapsamda mesleği satış pazarlama, e-ticaret ve öğretmenlik olan 12 Ukraynalı kadın, haftanın belirli günleri Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nin teknolojik imkanlarından faydalanmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi, Moldova'nın Başkenti Kişinev'den geçen 5 Mart'ta uçakla İzmir'e getirildikten sonra ilçedeki otellere yerleştirilen 97 Ukraynalı savaş mağduru kadının yeniden iş hayatına dönebilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda görevliler tarafından internet üzerinden çalışabilecek olan kişilerin isimleri belirlendi. Ardından Kuşadası Belediyesi ile Habitat Derneği iş birliğinde kurulan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'ndeki teknolojik imkanlar kadınlar için seferber edildi. Ülkelerinde satış-pazarlama, e-ticaret ve yabancı dil öğretmenliği gibi iş kollarında çalışan Ukraynalı sığınmacılar, haftanın belirli günleri Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde teknolojik olanakları kullanarak iş hayatlarına devam edebilecek.

'ÖĞRENCİLERİMİ YENİDEN GÖREBİLECEĞİM'

Kiev'de İngilizce öğretmenliği yaptığını belirten Varvara Somova, "Benden İngilizce dersi alan ve farklı ülkelerde yaşayan birçok öğrencim var. Ancak bir süredir onlarla iletişime geçemiyordum. Şimdi bize sunulan imkan sayesinde öğrencilerimi yeniden görebileceğim. Bu aynı zamanda ekonomik olarak bana katkı da sunacak" dedi.

Özel bir turizm şirketinde çalışan Zara Samadi de 'Burası gerçekten çok güzel. İnternet altyapısı da çok iyi. Rahat bir çalışma ortamı var. Bizlere bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an en azından işlerimizi yürütebildiğimiz için memnunuz" diye konuştu.

SAVAŞ MAĞDURU UKRAYNALI KADINLARA İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İMKANI
SAVAŞ MAĞDURU UKRAYNALI KADINLARA İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İMKANI
SAVAŞ MAĞDURU UKRAYNALI KADINLARA İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İMKANI
SAVAŞ MAĞDURU UKRAYNALI KADINLARA İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İMKANI
SAVAŞ MAĞDURU UKRAYNALI KADINLARA İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İMKANI

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Kuşadası, İnternet, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAVAŞ MAĞDURU UKRAYNALI KADINLARA İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA İMKANI - Son Dakika


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