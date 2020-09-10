Son dakika haber! Savaşçı, okullarda alınan tedbirleri yerinde inceledi - Son Dakika

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şarkışla ve Gemerek'teki okulları ziyaret etti. İlk olarak Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ile birlikte Şarkışla 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" kapsamında okullarda alınan tedbir ve düzenlemeleri yerinde inceledi. Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Savaşçı, okulun durumu hakkında bilgi aldı. Savaşçı, okulda gerçekleştirilen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılan öğrencileri de ziyaret ederek sohbet etti.

İl Müdürü Savaşçı, daha sonra Ergen ile birlikte, Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulunu ziyaret etti. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulda alınan tedbirleri inceleyerek bilgi alan Savaşçı, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" doğrultusunda gereken tüm çalışmaların eksiksiz yapılmasını istedi.

"Gereken tedbirleri alıyoruz"

Son olarak Milli Egemenlik İlkokulunu ziyaret ederek alınan tedbirleri inceleyen Savaşçı, okul aile birliği toplantısı için okula gelen velilerle sohbet etti. Velilerin yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin merak ettikleri bazı sorulara cevap veren Savaşçı, "Okullarımız da gereken her türlü tedbir alınmış durumda. Öğrencilerimiz; öğretmenlerimizin gözetiminde alınan tedbirlerle birlikte güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edecekler. Biz hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin sağlığını çok önemsiyor, bu noktada gereken tedbirleri alıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı hem yüz yüze hem de online eğitimlerle geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Çünkü bugünün çocukları yarının cumhurbaşkanları, valileri, öğretmenleri olacaklar. Çocuklarımız nasıl ki geleceğimiz ise eğitim de geleceğimizin temelidir" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin taleplerini dinledi

Şarkışla'daki temaslarının ardından Gemerek'e geçen Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun ile birlikte Sızır Atatürk İlkokulunu ziyaret etti. Okulda görev yapan öğretmenlerle bahçede bir süre sohbet eden Savaşçı, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaşçı, öğretmenlerin Covid-19 salgını dolayısıyla kademeli olarak başlayacak eğitim-öğretim yılına ilişkin görüş, öneri ve taleplerini de dinledi. Daha sonra okul binasında incelemelerde bulunan Savaşçı, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"nun dikkatlice okunmasını ve bu kapsamda gereken tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar alınmasını istedi.

Savaşçı, son olarak Yeniçubuk Anaokulunu ziyaret ederek okulda alınan tedbirleri yerinde inceledi. - SİVAS