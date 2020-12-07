Son dakika haber... Savaşta önce babasını, 23 yıl sonra eşini kaybeden Memmedova'dan yürek yakan şiir - Son Dakika

Son dakika haber... Savaşta önce babasını, 23 yıl sonra eşini kaybeden Memmedova'dan yürek yakan şiir

07.12.2020 12:39
Son dakika haber... Savaşta önce babasını, 23 yıl sonra eşini kaybeden Memmedova'dan yürek yakan şiir, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabağ savaşında babasını, 23 yıl sonra da ikinci Karabağ savaşında eşini kaybeden Nezire Memmedova'nın eşine yazdığı şiir yürekleri yaktı.

Karabağ savaşında babasını, 23 yıl sonra da ikinci Karabağ savaşında eşini kaybeden Nezire Memmedova'nın eşine yazdığı şiir yürekleri yaktı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlatılan "vatan savaşı"nda askerler adeta kahramanlık destanı yazdı. Dağlık Karabağ'da şehit düşen 2 bin 783 kahraman şehidin ardında, onların bu büyük fedakarlığı ile gurur duyan ailelerin hüzünlü hikayeleri kaldı. Hüzünlü hikayelerden biri de Nezire Memmedova'nın hikayesi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 1992 tarihli Karabağ Savaşı'nda babasını kaybeden Memmedova, Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için 27 Eylül'den 10 Kasım'a kadar yürütülen savaşta da eşi Yarbay Anar Memmedov'u kaybetti. Azerbaycan ordusuna 18 yıl boyunca hizmet eden Yarbay Anar Memmedov, Dağlık Karabağ'da iki önemli bölge olan Fuzuli ve Hadrut'un geri alınmasında ön cephelerde savaştı. Ermenistan'ın 20 Ekim'de Daşaltı bölgesindeki saldırısında şehit oldu. Memmedov'un eşi Nezire Memmedova, babasıyla olduğu gibi eşiyle de vatan toprakları uğrunda şehit olduğu için gurur söyledi. Memmedova eşinin ardından hislerini kelimelere dökerek şiir yazdı. Memmedova'nın yazdığı şiiri halası seslendirirken, Memmedov için hazırlanan klipte eşinin fotoğrafları yer aldı. Memmedova, eşinin kaybı ile yaşadığı acıya rağmen Azerbaycan bayrağının, kurtarılan Ermenistan işgali altındaki topraklarında dalgalanmasının gururunu yaşadığı ifade ediyor. - BAKÜ

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Şiir, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber... Savaşta önce babasını, 23 yıl sonra eşini kaybeden Memmedova'dan yürek yakan şiir - Son Dakika


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