Son dakika haber: Savaştan kaçarak sığındığı Almanya'da müslüman olan 4 çocuk annesi Ukraynalı kadın "Ayşe" ismini aldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Savaştan kaçarak sığındığı Almanya'da müslüman olan 4 çocuk annesi Ukraynalı kadın "Ayşe" ismini aldı

25.04.2022 09:47
Son dakika haber: Savaştan kaçarak sığındığı Almanya'da müslüman olan 4 çocuk annesi Ukraynalı kadın "Ayşe" ismini aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen 4 çocuk annesi Ukrayna vatandaşı 45 yaşındaki kadın Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Savaştan kaçarak Almanya'ya gelen 4 çocuk annesi Ukrayna vatandaşı 45 yaşındaki kadın Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Almanya'nın Köln kentinde İslam Toplumu Milli Görüş'e (İGMG) bağlı Fatih camiinde, imam Bahattin Arısoy huzurunda şehadet getirerek müslüman olan Ukraynalı kadın duygusal anlar yaşadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan kadın, Fatih camiinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Ayşe" adını aldı.

Cami imamı Bahattin Arısoy, "Cemaatimizden bir kardeşimize başvurmuş ve müslüman olmak istediğini söylemiş. Biz de kendisine anlattık. Kabul edip kelime-i şehadet getirerek müslüman oldu. Bu kardeşimiz şehadet getirirken hıçkırıklara boğuldu ağladı. Doğrusu bende dayanamadım. Rabbim mübarek etsin" dedi.

(Sinan Karamurat - İHA)

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Son dakika haber... Savaştan kaçarak sığındığı Almanya'da müslüman olan 4 çocuk annesi Ukraynalı kadın 'Ayşe' ismini aldı Son dakika haber... Savaştan kaçarak sığındığı Almanya'da müslüman olan 4 çocuk annesi Ukraynalı kadın 'Ayşe' ismini aldı Son dakika haber: İsviçre'nin, ürettiği ağır silahların Ukrayna'ya yollanması talebini reddettiği iddiası Son dakika haber: İsviçre'nin, ürettiği ağır silahların Ukrayna'ya yollanması talebini reddettiği iddiası

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Savaştan kaçarak sığındığı Almanya'da müslüman olan 4 çocuk annesi Ukraynalı kadın 'Ayşe' ismini aldı - Son Dakika


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