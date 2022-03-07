Son dakika haber! Savcı, Muharrem İnce'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Savcı, Muharrem İnce'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi

07.03.2022 17:31
Son dakika haber! Savcı, Muharrem İnce'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi

Son dakika haberi... MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcı, İnce'nin 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 22 Şubat'ta görülen duruşmada ifade veren İnce, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeden çıkışında avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana 'cahil' demenin suç olmadığını ifade ettiğini söyleyip, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına Muharrem İnce katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Muharrem İnce'nin konuşmasında Cumhurbaşkanına hitaben söylediği sözlerin incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtip, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını bildirmeleri için süre vererek duruşmayı 28 Mart'a erteledi.


Son dakika haber! Savcı, Muharrem İnce'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi
YORUMLAR
500
Son dakika haber: Muharrem İnce'nin Uşak'ta yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı Son dakika haber: Muharrem İnce'nin Uşak'ta yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Hakaret, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Savcı, Muharrem İnce'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 17:43:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Savcı, Muharrem İnce'nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement