Savunma İcra Komitesi Beştepe'de toplandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kurulun asker ve sivil üyeleri katıldı.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil