Savunma Sanayii Başkanı Demir, yangınlarda görev alan İHA'lardan görüntüler paylaştı - Son Dakika

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- Savunma Sanayii Başkanı Demir, yangınlarda görev alan İHA'lardan görüntüler paylaştı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yangın alanlarında görev alan TB2 İHA'ların görüntülerini paylaştı. Başkan Demir, İHA'ların 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar bin 413 saat uçuş gerçekleştirdiğini ve tam 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, " Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar bin 413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA'larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" ifadelerini kullandı.