Savunma Sanayii Başkanlığı, savunma yatırımlarına desteğini artırdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2019 yılında 14 firma ile 90 milyon TL değerinde kredi protokolü imzaladıklarını belirterek, "2020 yılında yapılan başvurular neticesinde 19 firma ile 140 milyon lira değerindeki kredi protokolünü de bugün imzalıyoruz, böylece toplamda 33 firmamıza değeri 230 milyon TL'yi bulan kredi kullandırmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) yürüttüğü "Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı" kapsamında 2020 yılında başvurusu yapılan kredi desteklerine dair protokoller Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalandı.

İmza törenine SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı sıra kredi desteği sağlanan 19 firmanın temsilcileri katıldı.

SSB Başkanı Demir, törendeki konuşmasında SSB olarak sektöre verdikleri desteklerden birinin de finansal destek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarımızın yatırım ve ihracatlarının desteklenmesi için azami 10 yıl vadeli kredi kullandırıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 14 firma ile 90 milyon TL değerinde kredi protokolü imzalamıştık, bugün ise 2020 yılında yapılan başvurular neticesinde 19 firma ile 140 milyon TL değerindeki kredi protokolünü de imzalayacağız. Böylece toplamda 33 firmamıza değeri 230 milyon TL'yi bulan kredi kullandırmış olacağız. 2021 yılı kredi kullanımı için de 37 firma tarafından kredi başvurusunda bulunuldu. Başvurular yılsonuna kadar neticelendirilecek, Kredi Komisyonu tarafından uygun görülen firmalarımıza kredi desteği sağlanacak

Bu yıl özellikle ileri malzeme teknolojileri, robotik/otonom sistemleri, elektronik harp, algılama teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka, elektronik/aviyonik, silah/mühimmat, roket ve füze sistemleri, KBRN, yarı iletken üretimi, kompozit teknolojilerini öncelikli tuttuk. "

Demir, ayrıca Ankara'daki HAB OSB'de yapılacak yatırımları da önceliklendirdiklerini bildirerek, "Bu desteklerimiz, savunma sanayii ekosistemimizin tabanının genişletilmesi, yeni oyunculara fırsat tanınması ve yeni teknoloji alanlarında yatırımcıları cesaretlendirerek bu alanda faaliyete teşvik etmeye yönelik attığımız adımlar. Firmalarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından söz konusu protokolün imzaları atıldı.