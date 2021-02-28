Son dakika haber | Saygılı: "Gönüllü ordumuz ve bağışçılarımızla büyüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber | Saygılı: "Gönüllü ordumuz ve bağışçılarımızla büyüyoruz"

28.02.2021 13:03
Son dakika haber | Saygılı:

Son dakika gündem haberine göre Türk Kızılay Adana Şubesi'nin, Geleneksel Adana İl Koordinasyon Toplantısı geniş katılımla gerçekleşti.

Türk Kızılay Adana Şubesi'nin, Geleneksel Adana İl Koordinasyon Toplantısı geniş katılımla gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, alan el ile veren el arasında köprü olan Kızılay'ın, gönüllü ordusu ve bağışçılarla büyüdüğünü söyledi.

Toplantıya, Türk Kızılay Adana Şubesi ile Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Kozan ve Ceyhan Şubelerinin yönetim ve gönüllüleri, Yumurtalık, Karaisalı ve Feke Temsilcileri, Genç Kızılay, Kadın Kolları ve yeni kurulan Engelsiz Kızılay Kulübü yönetim ve gönüllüleri, Bölge Kan Merkezi, Bölge Afet Merkezi, Toplum Merkezi, Hizmet Merkezi, Çocuk Programlarının yönetici ve personelleri katıldı.

Toplantıda, Kızılay 2030 Stratejik Planı doğrultusunda sosyal yardımlar, insani yardım, kan ve kök hücre temini, afete müdahale ve kapasite geliştirme çalışmaları, yabancılara ve çocuklara yönelik hizmetler, psikososyal hizmetler ve ilkyardım eğitimleri, gönüllü ilişkileri ile ilgili konular görüşülerek karara bağlandı.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, "Her geçen gün büyüyen Kızılay ailemiz, hizmet ve yardım kalitesini artırmaya, çeşitlenen hizmetlerinde ulaştığı insan sayısını artırmaya, toplumun dezavantajlı tüm kesimlerine ulaşmaya çalışıyor" dedi.

Gönüllüler, şube yönetim kadroları ve çalışanlarının her birinin konusunda uzman profesyonel ekip olduğunu belirten Ramazan Saygılı, "Kızılay ordusu Covid 19 pandemi koşullarında fedakarlıkla çalışmaya devam ediyor. Bağışçılarımızın destekleri çok önemli. Kızılay alan el ile veren elin arasında köprüdür. Kızılay'a destek vermek isteyen herkesi aramıza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Saygılı, gönüllü olmak isteyen herkesin şubelerine ulaşabileceklerini ve gonulluol.org internet sitesinden faaliyette bulunmak istedikleri konuları seçerek Kızılay ailesine katılabileceklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Son dakika haber | Saygılı: Gönüllü ordumuz ve bağışçılarımızla büyüyoruz
Son dakika haber | Saygılı: Gönüllü ordumuz ve bağışçılarımızla büyüyoruz

Kızılay, Ramazan, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Saygılı: 'Gönüllü ordumuz ve bağışçılarımızla büyüyoruz' - Son Dakika


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