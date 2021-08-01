Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... SAZLIK YANGININDA GÖRGÜ TANIKLARININ İDDİASI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
01.08.2021 17:11
Son dakika gündem haberine göre İZMİT'te sahil şeridinde bulunan sazlık alanda çıkan yangında, biri kadın iki kişinin yangının başladığı sırada bölgeden koşarak uzaklaştığı iddia edildi.
İZMİT'te sahil şeridinde bulunan sazlık alanda çıkan yangında, biri kadın iki kişinin yangının başladığı sırada bölgeden koşarak uzaklaştığı iddia edildi. Polis bölgede inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı. İzmit Fuarı'nın kenarında bulunan sazlık alanda 'saat 16.00 sıralarında küçük bir noktada yangın çıktı. Yangının başladığı sırada bölgeden biri kadın iki kişinin koşarak uzaklaştığını iddia edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sazlık alanda çıkan ufak çaptaki yangını kısa sürede söndürdü. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, yangının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika 18:18 Bakan Pakdemirli'den Van'da yaşanan selle ilgili vatandaşlara destek: Zararlarının tamamını karşılayacağız 18:00 Yunanistan sınırındaki olayın tanığı dehşet anlarını anlattı: Korktum ağlamaya başladım 17:49 Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi 17:31 Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu 17:03 İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu 16:01 Son Dakika: Manavgat'ta 5 gündür süren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı 15:38 Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı 14:58 Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine ilginç cevap