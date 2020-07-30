Son dakika haber | Schneider Electric, şehir hastanelerinin başarısına omuz veriyor - Son Dakika

Son dakika haber | Schneider Electric, şehir hastanelerinin başarısına omuz veriyor

Son dakika haberleri... Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, "Schneider Electric, Türkiye'de akıllı hastane çalışmalarına liderlik ediyor.

Son dakika haber | Schneider Electric, şehir hastanelerinin başarısına omuz veriyor, System.String[]

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, "Schneider Electric, Türkiye'de akıllı hastane çalışmalarına liderlik ediyor. Bu kapsamda şirket, Türkiye'de dijital hastane konseptinin öncülerinden Liv Hospital Gaziantep ve HIMSS tarafından dijital hastane unvanıyla tescillenen Mersin Entegre Şehir Hastanesi gibi özel projelerin çözüm ortaklığını üstleniyor." dedi.

Tuncer, AA muhabirine şehir hastanelerinin altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Schneider Electric'in,yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile birlikte önemi çok daha derinden anlaşılan hastane yönetimi konusunda, akıllı teknolojilerin ve bilgi sistemlerinin gücünden yararlanılması gerektiği çağrısını yaptığını anlatan Tuncer, "Şirket, 100'ü aşkın ülkedeki deneyimiyle Türkiye'de yeni nesil hastanelerin kurulmasında çözüm ortağı olarak yer alıyor. Böylece hasta bakımında 'hayati' önem taşıyan gelişmeler sağlamak, sağlık personelinin performansını maksimize etmek ve işletme maliyetlerini azaltmak mümkün oluyor." dedi.

Firmanın 180 yılı aşkın deneyimiyle enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olduğunu aktaran Tuncer, "Schneider Electric, Türkiye'de akıllı hastane çalışmalarına liderlik ediyor. Bu kapsamda şirket, Türkiye'de dijital hastane konseptinin öncülerinden Liv Hospital Gaziantep ve HIMSS tarafından dijital hastane unvanıyla tescillenen Mersin Entegre Şehir Hastanesi gibi özel projelerin çözüm ortaklığını üstleniyor."yorumunu yaptı.

"Her yıl İstanbul büyüklüğünde 6 yeni şehir inşa edilecek"

Tuncer, artan nüfus ve kentleşme ve çoğu ülkede yaşlanan nüfusun etkilerinin sağlık sektöründe derinden hissedildiğine ve teknolojinin bu alanda çözüm sağlayabileceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzdeki 30 yıl içinde dünyada her yıl 70 milyon kişi kentlere taşınacak. Bir diğer deyişle, her yıl İstanbul büyüklüğünde 6 yeni şehir inşa edilecek. Bu; altyapı, ulaşım ve kamu hizmetleri üzerinde giderek artan bir baskı yaratıyor. Sağlık hizmetlerinde de bunun güçlü yansımaları yaşanırken ortaya çıkan koronavirüs küresel salgını, zaman kaybetmeden bu alanda bir dönüşüm yaratılması gerektiğini ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık hizmetlerinde harcanan kaynakların yüzde 20-40'ının israf edildiğini bildiriyor.

Sadece ABD'nin sağlık hizmetlerinde yılda 335 milyar dolar değerinde kaynak kaybının olduğu tahmin ediliyor. Bu, yapılan yatırımların geri dönüşünün alınamaması gibi sağlık personelinin potansiyelini tam olarak kullanamaması, düşük bir performans göstermesi ve insan sağlığının maksimum seviyede korunamaması anlamı taşıyor."

"Sunduğumuz hizmetleri derinleştirmekten büyük bir gurur duyuyoruz"

Tuncer, bu paradoksun teknolojideki yeni gelişmelerle hızla çözülebileceğine inandıklarını belirterek, bunun en iyi örneklerinin de Türkiye'de sergilendiğini söyledi.

Şehir hastanelerinin enerji yönetim altyapılarını adeta yaşayan organizmalar olarak kurguladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bilgi İletişim Teknolojisinin (ICT) ve diğer yeni kablosuz ve mobil iletişim protokollerinin kullanılmasıyla hastanelere özel akıllı teknoloji altyapısı kuruyoruz. Hastane için merkezi bir sinir sistemi olarak hareket eden bu altyapı güç, bina yönetimi, güvenlik ve IT gibi geleneksel olarak farklı sistemleri entegre ediyor ve böylece sistemler arasında iletişimi sağlamanın yanı sıra gerçek zamanlı izlemeyi, optimizasyonu ve otomasyonu etkin hale getiriyor.

Bir hastanedeki sistemler birbiriyle 'konuştuğu' zaman, altyapı bir bütün olarak güçleniyor ve sahip olunan bilgiyi artırarak tüm kaynaklar için daha etkin bir kullanım sağlıyor. Böylece sağlık personeli çok daha verimli ve üretken bir şekilde çalışabiliyor, hastaların bakımında önemli bir gelişim sağlanıyor ve işletme maliyetleri minimuma indiriliyor. Bunun ilk örneklerini Gaziantep ve Mersin'de hayata geçirmiş olmaktan ve pandemi ile önemi çok daha iyi anlaşılan bu sistemlere öncülük ederek ülkemize sunduğumuz hizmetleri derinleştirmekten büyük bir gurur duyuyoruz."

Geleceğin hastanesi Gaziantep'te yükseliyor

Tuncer, çevreye duyarlılığın, enerji verimliliğinin ve hasta güvenliği ve memnuniyetinin en üst düzeyde öncelik olarak belirlendiği Liv Hospital Gaziantep projesinde, Schneider Electric'in Ecostruxure mimarisi ve yenilikçi çözümlerinin tercih edildiğini söyledi.

Böylece Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut tabanlı geleceğin otomasyon çözümlerinden yararlanılarak bölgesel bir ilke imza atıldığını anlatan Tuncer, Schneider Electric'in yenilikçi çözümleriyle tasarımdan uygulamaya her adımda projeye katkı sağladığını anlattı.

Liv Hospital Gaziantep'te yeni nesil yazılımlara ek olarak Ecostruxure mimarisinin en üst katmanında bulunan Power Advisor yazılımının da kullanıldığını aktaran Tuncer, "Bulut tabanlı bu yazılım, enerji kalitesi ve verimliliği ile ilgili aksiyonları önleyici bakım bildirim ve raporlamaları sunuyor. Tüm bu çözümler sayesinde projede yüzde 30'a varan enerji tasarrufu ve yüzde 20'nin üzerinde operasyonel maliyet tasarrufuna ulaşılması hedefleniyor. Böylece Schneider Electric çözümleriyle yaratılan uçtan uca dijital bir sistem projenin bel kemiğinde yer alıyor. Bu da hastanenin sürdürülebilir, güvenilir, verimli ve güvenli bir hizmet sunmasını garanti altına alıyor." bilgilerini verdi.

Şehir hastanelerinde dönüşümün öncüsü: Mersin Entegre Şehir Hastanesi

Bora Tuncer, Schneider Electric'in, Türkiye'de kurulan ilk PPP (kamu-özel ortaklığı projesi) hastanesi olan Mersin Entegre Şehir Hastanesi projesinde güçlü deneyimi ve teknolojisiyle yer aldığı bilgisini vererek, bin 300 yatak kapasitesine sahip, büyük ölçekli bu projede şirketin, Türkiye Uygulama Merkezi ve partnerleri MAS Otomasyon, ATES Enerji, Sinerji Elektrik ve KTM Mühendislik iş birliğiyle güvenlik ve enerji alanlarında hizmet sunduğunu aktardı.

Projede kartlı geçiş, CCTV ve tüm zayıf akım sistemleri EcoStruxure Building Operations yazılımı üzerinden takip edildiğini anlatan Tuncer, sözlerini şöyle tamamladı:

"EcoStruxure mimarisinin yüksek entegrasyon özelliği sayesinde her türlü değişime ayak uydurabilen bir hastane yaratılıyor. Projede denetimi de yine EcoStruxure Building Operations yazılımı ile sağlanıyor. Mersin Entegre Şehir Hastanesi projesi, Emafinans dergisi tarafından Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki en iyi kamu-özel hastanesi projesi ilan edildi. Mersin Şehir Hastanesi için uygulanan çözümler aynı zamanda Schneider Electric'in birçok global organizasyonunda 'iyi örnek' olarak gösteriliyor."

Şehir Hastanesi, Bora Füzesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Schneider Electric, şehir hastanelerinin başarısına omuz veriyor - Son Dakika
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