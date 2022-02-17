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Son dakika haber... Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında bulunmasını tehdit edici olarak niteledi - Son Dakika

Son dakika haber... Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında bulunmasını tehdit edici olarak niteledi

17.02.2022 18:50
Son dakika haber... Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında bulunmasını tehdit edici olarak niteledi

Edinilen son dakika haberine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çok sayıda Rus askerinin halen Ukrayna sınırında konuşlandırılmış olmasının tehdit edici ve zor bir durum olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çok sayıda Rus askerinin halen Ukrayna sınırında konuşlandırılmış olmasının tehdit edici ve zor bir durum olduğunu söyledi.

Scholz, Avrupa Birliği (AB)- Afrika Birliği Zirvesi için gittiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB liderleriyle bölge barışı ve Ukrayna'ya ilişkin güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna krizine çözüm bulmaya ilişkin çabaların da konuşulduğunu ifade eden Scholz, birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

Scholz, Ukrayna'ya karşı askeri saldırı olması durumunda bunun sonuçları olacağının ve yaptırımlarla karşılık vermeye hazır olduklarının altını çizerek, aynı zamanda var olan diplomatik imkanları da kullanacaklarını vurguladı.

Başbakan Scholz, "İkisini de yapıyoruz. Aynı zamanda, Ukrayna sınırı boyunca çok sayıda (Rus) askerinin ve askeri gücün konuşlandığını biliyoruz. Bu tehdit edici ve zor bir durum. Bu konuda saf olunmaması lazım." dedi.

Krizde dikkatli olmayı sürdüreceklerini belirten Scholz, Ukrayna sınırında, bir işgalin yapılabilmesi için yeteri kadar askerin bulunduğunun göz ardı edilemeyeceğini, bu durum devam ettikçe dikkatli olmaya ve birlikte hareket etmeye devam edileceğini söyledi.

Scholz, Brüksel'de düzenlenen AB-Afrika Birliği Zirvesine ilişkin Afrika kıtasının ekonomik kalkınması için desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, zirvede Kovid-19 salgında aşı erişiminin ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için enerji ortaklığının önemli olduğunu kaydetti.

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Olaf Scholz, Ukrayna, Almanya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında bulunmasını tehdit edici olarak niteledi - Son Dakika


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