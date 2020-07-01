Son dakika haber... Sebze kurutma serasını kooperatife bağışladı - Son Dakika

Son dakika haber... Sebze kurutma serasını kooperatife bağışladı

Bir son dakika haberine göre Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi'nin örnek sebze kurutma serası için yaptığı çağrıya Antalya'da faaliyet gösteren bir firma olumlu yanıt verdi.

Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi'nin örnek sebze kurutma serası için yaptığı çağrıya Antalya'da faaliyet gösteren bir firma olumlu yanıt verdi.

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Kooperatif, üretim merkezi kurarak çiftçi üyelerinin gelirlerini arttırmak ve kışlık yiyeceklerini kolayca yapabilecekleri örnek sebze kurutma serası için çevredeki illere müracaat yaptı.

Antalya'da faaliyet gösteren bir firma çağrıya olumlu yanıt verdi ve kooperatifin Sarıgöl Yeni Sanayi'deki kiraladığı alana serayı kurmaya başladı.

Firmanın yetkilisi Nurettin Uysal serayı ücretsiz kurmak için Sarıgöl'e geldiğini belirterek, "Çiftçilerimize destek vermek gerek. Serayı iki günde faaliyete geçireceğim. İskeleti tamamlandı. Sıra naylon kaplamasına geldi. Bugün tamamlayıp kooperatife bağışlayıp geri döneceğim. Hayırlı olsun." dedi.

"4 bin lira değerindeki serayı bağışladı"

Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi hayata geçirmek istedikleri projeye Antalyalı bir firmanın sahip çıktığını belirterek, "Firma yetkilisi Nurettin Uysal, ilçemize gelerek tek başına 42 metrekarelik alana sebze kurutma serasını kurmaya başladı. 4 bin lira değerindeki serayı bizlere bağışladı.Teşekkür ederim." diye konuştu.

Tüfekçi sebze kurutma serasında patlıcan, taze fasulye, bamya, biber ve üzüm çekirdeğinin kısa sürede kurutması yapılacağını ve kooperatife gelir sağlayacağını ifade ederek, "Kooperatifimiz tarafından da sebzelerin kurutularak kuru sebze olarak satılmasını planladık. Bu yıl hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Antalya, Sarıgöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sebze kurutma serasını kooperatife bağışladı - Son Dakika

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