Son dakika haber... Sebze ve meyve kasalarının bulunduğu depoda korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber... Sebze ve meyve kasalarının bulunduğu depoda korkutan yangın
07.03.2021 17:48
Son dakika haberi: İZMİR'in Menemen ilçesinde, bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
İZMİR'in Menemen
ilçesinde, bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Depodaki kasalar yanarken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
Emiralem Mahallesi'nde sebze ve meyve kasalarının bulunduğu bir depoda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürülürken, depoda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı
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