Üye Girişi
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar - Son Dakika

Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar

13.11.2021 14:50
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar

Son dakika haberleri: BULGARİSTAN'da yeni cumhurbaşkanı ve meclisin 240 üyesinin belirlenmesi için yarın sandık başına gidiliyor.

BULGARİSTAN'da yeni cumhurbaşkanı ve meclisin 240 üyesinin belirlenmesi için yarın sandık başına gidiliyor. Komşuda ilk kez çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, cumhurbaşkanı adayı oldu. Ülkede yaşayan soydaşlar, Karadayı'ya destek için Bulgaristan'a akın ederken, Türkiye'de de 126 sandıkta oy kullanacak.

Bulgaristanlılar, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için yarın saat 07.00'den itibaren sandık başına gidecek. Komşuda bu yıl 3'üncü kez sandık başına gidecek 6 milyon 708 bin 189 kayıtlı seçmen, yaşanan siyasi krizin çözümü için son sözünü söyleyecek. Ülkede 4 Nisan'da yapılan seçimlerde hiçbir siyasi parti hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu elde edemeyince alınan seçim kararından sonra parlamento seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yapılması kararlaştırıldı.

SOYDAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYIBulgaristan'da komünist rejimin 1989'da yıkılmasının ardından yapılan demokratik seçimlerden sonra ülkede 3'üncü siyasi güç konumundaki soydaşlar, ilk kez cumhurbaşkanı adayı çıkardı. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenden destek istiyor. Kırcaali, Razgrad, Targovişte, Şumen gibi, soydaşların yoğun olduğu kentlerde mitingler düzenleyen Karadayı, kampanya süresince büyük ilgi gördü. Ülkedeki siyasi krizin çözümü için destek isteyen HÖH lideri Karadayı, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili listelerine destek istedi. Nisan ayında yapılan seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi, 38 milletvekili çıkarmıştı. Siyasi gözlemciler, Bulgaristan'da Komünist Diktatör Todor Jivkov döneminde yaşanan asimilasyon politikasından sonra Türklerin cumhurbaşkanı adayı olarak siyasi arenada yer aldığına dikkat çekip, kamuoyu araştırmalarına göre ilk turda bir adayın seçilmesinin neredeyse imkansız olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanlığının 2'nci turunca bir adayın seçilmesi için Türklerin oylarının kilit konumda olacağının altı çizildi.  'ADAYIMIZ KAZANACAK'HÖH Trakya Temsilcisi ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Bulgaristan'da yarın yapılacak seçimlerle ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirtip, ilk kez Türk ve Müslüman adayın olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:   "Bulgaristan tarihinde ilk defa Türk cumhurbaşkanı adayımız var. Bizden biri çok önemli. Her seçim önemli ama bu seçimler çok çok daha önem arz ediyor. Mustafa Karadayı genel başkanımız, şu anda cumhurbaşkanı adayımız, o bizim gönlümüzdeki cumhurbaşkanı. Bu tarihte hiç olmamıştır Bulgaristan'da. Bu, şunu gösteriyor; eğer seçilirse ki seçilecek, biz buna inanıyoruz, ilk defa demokrasi işlemiş olur Bulgaristan'da. Bakın örnekler verebilirim. Londra'da şu anda Müslüman kökenli belediye başkanımız var. Neden Bulgaristan'da da Türk ve Müslüman kökenli bir cumhurbaşkanı olmasın? O açıdan şu anda biz ilk adamlarımızı attık. İnanıyoruz ki cumhurbaşkanımız yardımcısı ile birlikte bu seçimleri kazanacaktır. Bakın cumhurbaşkanımız Türk ve Müslüman kökenli, cumhurbaşkanımız Hristiyan kökenli. Bu birlik ve beraberliği gösteren bir şey. Bu aslında çok önemli Bulgaristan açısından. Hak ve Özgürlük Hareketi'nin 4 tane milletvekili var Avrupa Birliği Parlamentosu'nda. Bunlarda çok önemli. 700 milletvekili sayısı olan Avrupa Birliği Parlamentosu'nda 4 tane Türk ve Müslüman kökenli milletvekilimiz var. Bu yıl takviminde biz 3'üncü kez sandığa gidiyoruz. 4 Nisan'da genel seçimlere gittik milletvekili sayımızı yükselttik. 11 Temmuz'a erken seçim kararı aldı Bulgaristan cumhurbaşkanı o zaman da seçime gittik ve milletvekili sayımızı koruduk. Bu seçimlerde hem cumhurbaşkanı hem milletvekili sayımızı yükselteceğiz ve gücümüzü göstereceğiz. Hem Bulgaristan'daki soydaşlarımıza hem de Türkiye'deki çifte vatandaşlarımıza sesleniyorum. Mutlaka sandığa gidelim gücümüzü gösterelim." GÜMRÜK KAPILARINDA YOĞUNLUK

Türkiye'de başta Edirne olmak üzere Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul gibi kentlerde bulunan göçmen derneklerinin organizasyonu ile çok sayıda soydaş, araçları ya da otobüslerle oy kullanmak için Bulgaristan'da kayıtlı oldukları şehirlere gitti. Bu nedenle gümrük kapılarında da yoğunluk yaşandı. Bulgaristan'a gidemeyen soydaşlar ise Türkiye'de 19 ildeki 126 sandıkta oy kullanabilecek. Seçmen listelerinde isimleri olan, Bulgaristan pasaportu veya kimlik belgesi bulunanlar da sandık kurullarına başvurarak oy kullanabilecek. Trakya illerinde yarın oy kullanılacak sandıklar ise okullara taşınmaya başlandı.


- Tekirdağ
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar
Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar

cumhurbaşkanı, Milletvekili, Bulgaristan, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı 14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak 14:15 Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü 13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır 12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı 12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? 11:10 Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama

Son Dakika Haberleri
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
14:02 Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü         
14:51
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı         
13:21
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi         
12:42
Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak         
12:00
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 14:58:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gidiyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement