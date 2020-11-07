Son dakika haber... Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Seferihisar'daki kısmi tsunami, kameralara yansıdı (2)
07.11.2020 18:04
Son dakika gündem haberine göre Mekanların ve sokakların su basması ve sürüklenen eşyalar Suyun geldiğini gören vatandaşların kaçmaları İZMİR - Seferihisar Sığacık mahallesinde 30 Ekim günü gerçekleşen kısmi tsunamide deniz suyu ile zarar gören güvenlik kamerası tamir edilince ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Mekanların ve sokakların su basması ve sürüklenen eşyalar
Suyun geldiğini gören vatandaşların kaçmaları
İZMİR - Seferihisar Sığacık mahallesinde 30 Ekim günü gerçekleşen kısmi tsunamide deniz suyu ile zarar gören güvenlik kamerası tamir edilince ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir kafeteryanın güvenlik kameralarındaki görüntülerde depremden sonra vatandaşların oturmaya devam ettiği sonra deniz suyu gelmeden kaçtığı görülüyor. Ayrıca yine kameralarda tarihi şadırvanın nasıl sulara gömüldüğü ve denizin gücü ile eşyaların nasıl sürüklenip gittiği görülüyor. (2)
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