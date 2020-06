Son dakika haber: Şehit aileleri ve gazilerden HDP'ye tepki - Son Dakika

Şehit aileleri ve gazilerden HDP'ye tepki

-15 Temmuz Şehit Gazi Doğu ve Güneydoğu Terörle Mücadele Federasyonu Başkanı Olcay:

-"Vatan hainlerini mecliste görmek istemiyoruz"

DİYARBAKIR - HDP'ye tepki gösteren 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, HDP'nin siyasi bir parti değil, terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yaptığını belirterek, "Bir terör gazisi olarak şehit ve gazi ailelerimizle birlikte bu vatan hainlerini mecliste görmek istemiyoruz" dedi.

Olcay, HDP'lilerin vekilliklerini düşürülüp tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Olcay, HDP'nin halen TBMM'de olmasına tepki göstererek, "Yıllardan beri bu ülke kendilerine seçme ve seçilme hakkı verilmesine rağmen HDP'liler sürekli PKK terör örgütüne yataklık yapan, onları korumaya çalışan bir nefret dolu duygu içerisindedir. Siyasi parti olduklarını söyleyen HDP yöneticileri ve milletvekilleri sürekli terör örgütü PKK ile iç içe teröristlerle birlikte hareket etmektedirler. En son bundan 6 ay önce ve 2 ay önce Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ailelerin geçimi için ekmek parası, çocukların nafakası için işe giden gariban, yiğit insanlarımızı şehit eden PKK bağlantılı terör örgütü işbirlikçisi HDP'lileri artık istemiyoruz. Hiçbir zaman PKK terör örgütüne kınama yapmayan PKK'lı teröristlerin cenazelerine giden onlara her türlü maddi, manevi destek veren HDP'liler bardağı taşırmış son damladır. HDP her fırsatta askerlerimize, polislerimize, güvenlik korucularımıza,şehit ve gazi ailelerimize kin nefret dolu sözleriyle ve hareketleriyle ön plana çıkan arsız, kaba ruhlu bir kitle olma ötesine geçmiştir. HDP her haliyle kapatılmalı ve gereken cezaları çekmelidir. Şehitlerimizin kanı da yerde kalmamalıdır. Bu ülkenin meclisine gireceksin, yemin edeceksin, ne yeminle, ne de kanunlarına saygı göstermeyeceksin, PKK'lının şehir eşkıyalığını yapan HDP kanunlarımıza göre derhal kapatılmalıdır" diye konuştu.

"PKK terör örgütü ile saf tutan bir siyasi kuruluş olamaz"

Vatan hainlerini TBMM 'de istemediklerini vurgulayan Olcay, "PKK terör örgütüyle beraber saf tutan bir siyasi kuruluş olamaz. HDP'ye verilen tavizler ve iyi niyet göstergeleri sona gelmiştir. HDP haddini aşmıştır. PKK terör örgütleri hainlerle işbirliği içerisindedirler. Terör örgütü PKK'nın bitmesini istiyorsak, bataklığı kökten kurutmak istiyorsak muhakkak suretle HDP'nin kapatılması gerekmektedir. HDP kapatılmadıkça daha uzun yıllar PKK terör örgütü ile uğraşmak zorunda kalacağız. Dolaysıyla HDP'li vekillerin PKK'ya sırtlarını dayadığını ve yaptıkları eylem ve söylemelerin Anayasaya aykırı olduğu için partinin derhal kapatılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.