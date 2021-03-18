Son dakika haber | Şehit aileleri ve gazilere madalya
18.03.2021 16:39
Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen 'Devlet Övünç Madalyaları' Vali Salih Ayhan tarafından şehit aileleri ve gazilere takdim edildi .
Sivas'ta düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen 'Devlet Övünç Madalyaları' Vali Salih Ayhan tarafından şehit aileleri ve gazilere takdim edildi .
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen 'Devlet Övünç Madalyaları' tüm illerde eş zamanlı olarak düzenlenen törenle Şehit aileleri ve gazilere takdim edildi. Sivas'ta da 3 aileye Devlet Övünç Madalyaları, Vali Salih Ayhan tarafından verildi. Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada, "Devletimiz kendisine hizmet edeni unutmaz. Şehit ve gazi ailelerimize takdim edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratları bir mirastır. Evlatlarınıza bırakacağınız en güzel ve en anlamlı miras, bu emanetlerinizdir. Ne kadar gurur duysanız azdır" dedi. - SİVAS
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