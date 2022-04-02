Son dakika haber! Şehit Asteğmen Kupşen'in İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Şehit Asteğmen Kupşen'in İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi

02.04.2022 20:21
Son dakika haber! Şehit Asteğmen Kupşen'in İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi

Son dakika habere göre Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin ailesinin Yeşilbağ Mahallesi 647. Sokak'taki evine giden yetkililer, anne Necla ve baba Fikret Kupşen ile iki kardeşine acı haberi verdi.

Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken belediye ekipleri taziye çadırı kurdu.

Şehidin cenazesi, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliğine defnedilecek.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 31 Mart'taki devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in bugün naaşına ulaşılmıştı.

Son dakika haber! Şehit Asteğmen Kupşen'in İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi
Son dakika haber! Şehit Asteğmen Kupşen'in İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi
Son dakika haber! Şehit Asteğmen Kupşen'in İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi

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Derecik, Hakkari, Şehit, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şehit Asteğmen Kupşen'in İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi - Son Dakika


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