Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi

31.03.2021 13:05

Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı.

Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi

Şehit Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül: "Benim için bayram öncesi bayram oldu"

İSTANBUL - Şırnak'ta Bomba İmha Uzmanı Astsubay Esma Çevik'i şehit eden hainlerin Eren-5 operasyonunda etkisiz hale getirilmesi üzerine konuşan şehit babası Hüseyin Akgül, "Benim için bayram öncesi bayram oldu" dedi.

Eren-5 operasyonları kapsamında Mardin Nusaybin'de, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin 2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde Bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Kızını şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini öğrenen şehit babası Hüseyin Akgül, duygularını ifade etti.

"Benim için bayram öncesi bayram oldu"

Operasyon için devlet görevlilerine teşekkür eden şehit babası Hüseyin Akgül, "Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sayesinde bunların sonları getirilecek. Bu operasyonun kızımla ilgisi varsa şu anda benim için bayram öncesi bayram oldu. İlgisi olmasa dahi o kadar askerimizi, şehit eden hainlerin yakalanmasıyla şehitlerin kanları yerde kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti basit bir cumhuriyet değildir. Şehit ve gazileriyle bedel ödemiştir. Hala ödüyoruz" dedi.

"Askerimi, polisimi şehit ve gazi eden insan has düşmanımdır"

Teröristlerin etkisiz hale getirilmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Akgül, "Devletimizden Allah razı olsun. Milletimiz de yardımcı oluyor. Askerimiz, polisimiz gece gündüz bizlerin huzuru için mücadele ediyor. Bizler de vatandaş olarak yardımcı olmak zorundayız. Böyle konularda yardımcı olmayan onlarla aynı sıfattadır. Onlar da benim için haindir. Her kim olursa olsun, devlete baş kaldıran, millete hainlik eden, askerimi, polisimi şehit ve gazi eden insan has düşmanımdır" ifadelerini kullandı.

"Teröristlerin sonu gelsin diye ben her gün dua ediyorum"

Daha önce Doğu'da bombaları döşeyen hain bir kadın teröristin yakalandığını hatırlatan Akgül, "Ramazan ayına giriyoruz. Bayrama gireceğiz. Bayrama girmeden bir bayram daha yaşamış oldum. Daha önce de bombaları döşeyen hain bir kadın yakalanmıştı. İlgisi olup olmadığını bilmiyorum. Bayramın dördüncü günü yakalandı. Bu bana öyle bir mutluluk oldu ki şehitlikten geldiğimde öğrendim. Teröristlerin sonu gelsin diye ben her gün dua ediyorum. Benim kızımı şehit eden kişiler 'İnşallah yakalanır, hesabını verir bu devlete' dedim. Bayramın dördüncü günü de yakalandı. Bu da çifte bayram oldu. Şu esnadaki 'Eren-5' operasyonu da bütün şehitlerimizin ailesi için onur verici. Bu devlet kanını yerde bırakmaz" diye konuştu.

Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi
Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi
Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi
Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi
Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi
Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi
Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi
Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi

Hüseyin Akgül, Astsubay, Bayram, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Esma Astsubayın kanı yerde kalmadı…Hainler Eren Operasyonu'nda etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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