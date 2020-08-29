Son dakika haber | Şehit ateşi Mersin'e düştü

Son dakika gelişmesine göre Ağrı Doğubeyazıt'da sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin'in (25) Mersin'deki ailesine acı haber verildi.

Ağrı Doğubeyazıt'da sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin'in (25) Mersin'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin bekar olduğu öğrenilirken, yarın Mersin'de defnedileceği belirtildi. Ağrı Doğubeyazıt'da şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin'in Mersin'in merkez ilçe Toroslar ilçesinde oturan annesi Perizade Yıldırım, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Çatışmada evladının şehit düştüğü haberini alan anne, gözyaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin yakınlarını, komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Şeyda Gülden, ilçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Kalaycıoğlu ile Merkez Komutanı Binbaşı Levent Var'da taziye evine gelerek, aileye başsağlığı diledi. Şehidin babasının hayatını kaybettiği ve bekar olduğu öğrenilirken, cenazesinin yarın Mersin'de defnedileceği kaydedildi. 1. Mekanize Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin, Ağrı Doğubeyazıt sınır hattında, sabaha karşı sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu. - MERSİN

Son Dakika

İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı

Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi

Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

İki çocuk annesi, manda yetiştirip, sütünden dondurma üretiyor

Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Alkollü sürücü, aracını yol ortasında bırakıp polisten kaçmaya çalıştı

YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı

Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek