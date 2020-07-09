Son dakika haber: Şehit ateşi Tekirdağ'a düştü - Son Dakika

Şehit ateşi Tekirdağ'a düştü

Patlamada şehit olan Tekirdağlı şehidin evine acı haber ulaştı

TEKİRDAĞ - Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında oluşan patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz de şehit oldu.

Sakarya'da Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'daki evine acı haber ulaştı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki eve dev Türk bayrağı asılırken şehidin komşuları da evlerine Türk bayrakları astı.

Acı haberi alan şehidin yakınları büyük bir üzüntü yaşarken evin önüne taziye çadırı da kuruldu.