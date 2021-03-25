Şehit Bedirhan bebeğin adı gençlik merkezinde yaşatılacak - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi olan annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen Mustafa Bedirhan Karakaya'nın ismi, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki gençlik merkezi kompleksine verilecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından, projenin görselleriyle yaptığı paylaşımda, "Küçük şehidimizin adı memleketinde yaşatılacak." ifadelerini kullandı.

Tesis hakkında bilgi veren Ayhan, "Şehit Bedirhan Karakaya Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezi, sanatsal ve bilimsel eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle de Şarkışla'nın yeni gözdesi olacak." açıklamasında bulundu.

Ayhan, projeye desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığına teşekkür etti.

Yıldırım Mahallesi Şehir Stadyumu yanındaki alanda uygulanacak proje kapsamında gençlerin, çocukların ve kadınların vakit geçirebilecekleri spor, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere ulaşabilecekleri tesisler yapılacak.

Bin metrekaresi kapalı 64 bin metrekare alana inşa edilecek Şehit Bedirhan Karakaya Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezi'nde yarı olimpik yüzme havuzu, aerobik ve fitness salonu, çok amaçlı salon, 6 derslik, gençlik merkezi aktivite salonu, resim ve müzik atölyesi ve dinlenme alanları yer alacak.

Projenin tahmini maliyetinin 13 milyon lira olduğu, yapımına ise gelecek aylarda başlanacağı öğrenildi.

Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki üs bölgesinde görevli eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı 31 Temmuz 2018'de ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının araçlarının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.