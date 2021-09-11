Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca düzenlenen etkinlik kapsamında başkentteki şehit çocukları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında 7-14 yaşlarındaki 28 şehit çocuğu, Çocuk Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi Atölyelerinde çeşitli etkinliklere katıldı.

Bazı çocuklar ebru çalışması ve kitap ayracı süslemesi yaparken, küçük yaştaki şehit çocuklarının ilgisini ise teknoloji atölyesindeki robotlar çekti. Çocuklar, "Robotis OP3" adlı robotun topla yaptığı gösteriyi beğeniyle izledi.

Çocuklar daha sonra kütüphaneyi gezerek kitapları inceledi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Eşi ve babasını FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kaybettiğini, kendisi de şehit kızı olduğundan bu çocukları çok iyi anladığını belirten Gürs, "Şehit çocuklarına nasıl ışık tutabiliriz?" düşüncesiyle böyle bir program hazırladıklarını dile getirdi.

Gürs, "Burası Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve bizim için çok anlamlı, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Çocukluk hayalim.' dediği bir yer. Çocuklarımız için özellikle böyle bir yeri tercih ettik ki hayallerine belki biz de bir ışık olabiliriz. Onların hayallerine destek olmak için buradayız." dedi.

"Bir çocuk güldüğünde dünya gülüyor"

Bundan sonraki dönemde gazi çocuklarını ve gençleri de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine getireceklerini ifade eden Gürs, şöyle konuştu:

"Şehit çocuğu büyüten bir anne olarak şunu gördüm, bir çocuk güldüğünde anne gülüyor ve dünya gülüyor. Kadınlarımız ve çocuklarımız bizim için ayrıca çok değerli. Elimizden ne geliyorsa, gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalışacağız, arkalarında olacağız, destek olacağız. Devletimiz zaten her konuda ihtiyaçlarını karşılıyor. Bize düşen onlara bir ışık olmak, maddi, manevi tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmak, varlığımızı hissettirmek."

Aynı duyguları yaşayan insanlarla bir arada bulunmanın hem paylaşımı artırdığını hem de onlara yalnız olmadıklarını hissettirdiğini dile getiren Gürs, "Evet, tüm ülkemiz, devletimiz her konuda yanımızda fakat aynı acıyı yaşayan insanların bir arada olması, paylaşımları daha farklı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıf paralarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin iddialar

Gürs, bazı basın yayın organlarında vakıf paralarının kullanımına ilişkin iddiaların yer aldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Vakfımızla ilgili bazı asılsız haberler açıkçası beni üzüyor. Çünkü biz kesinlikle şehit yakınlarımız ve gazilerimizin haklarının bir kuruşuna dahi dokunmadan, tüm haklarını savunmak için buradayız. Fakat çıkan haberlerde sanki amacı dışında kullanılıyormuş gibi gösteriliyor. Bu çocukların bir kuruşunu bile amacı dışında kullanmak insanlığa sığmaz. 'İnsanım' diyen bir insanın yapamayacağı bir durum. O yüzden bu haberlere çok üzülüyorum ve kınıyorum."