Son dakika haber: Şehit derneği binasındaki Türk bayrağına hain saldırı - Son Dakika

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) önündeki Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtıldı.

BAŞGAD Başkanı Şeyhmus Özcan, dernek binalarının önünde bulunan Türk bayrağının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yırtıldığını, durumun hemen güvenlik güçlerine iletildiğini söyledi. Özcan, "Şanlı Türk bayrağımız bizim için kutsaldır. Namustur, şereftir. Biz bayrağımıza her daim sahip çıktık, el üstünde taşıdık. Derneğimizin bayrağının, hainler tarafından yırtılması fark edilir edilmez gerekli mercilere derhal başvuruda bulunulmuş ve faillerin yakalanması için gerekli müracaat yapılmıştır. Sosyal medyadaki yırtık bayrak görüntülerinin paylaşılması bizi derinden üzmüştür. Biz faillerin yakalanması için çaba sarf ederken, derneğimizin kapısında telefon numaralarımız olmasına rağmen tarafımıza herhangi bir bilgi verilmeden sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların art niyetli olduğunu da belirtmek isteriz. Bizleri haberdar etmek yerine bu yola başvurulması kalbi vatan ve bayrak sevgisiyle dolu, her anını hizmet etmekle geçiren bizleri ve bu yolda yürüyenleri şaşırtmış ve incitmiştir. Bizler bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağız ve bu işin ardında kim olursa olsun yakalanması için her şeyimizle mücadele edeceğiz. Çıktığımız bu kutlu yoldan da bu tür saldırılarla bizi caydırmaya çalışanlara asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar vatana hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - BATMAN