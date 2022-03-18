Şehit Türk diplomatlar Dışişleri Şehitliği'nde anıldı - Son Dakika

Şehit Türk diplomatlar için 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Dışişleri Bakanlığı mensupları ile Türkiye'deki bazı yabancı misyonların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen tören, saygı duruşuyla başladı.

Önal, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin on yıllardır terörizmin her türlüsüne karşı amansız bir mücadele sürdürdüğünü belirterek "Terör örgütlerinin isim ve cisimleri zamanla değişmiş ancak ülkemiz terör odaklarının hedefinde yer almaya devam etmiştir. Bugün de başta PKK, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere birçok terör örgütüne karşı içte ve dışta mücadele sürdürüyoruz." dedi.

Kökeni, ideolojisi veya hedefi ne olursa olsun terörizmin her türlüsüyle mücadelede kararlılık ve uluslararası iş birliğinin temel önem taşıdığının altını çizen Önal, "Türkiye ve diğer ülkeler arasında diyalog ve iş birliğini geliştirmek amacıyla çaba harcayan barış elçisi Türk diplomatların terörün hedefi olması son derece hazindir." diye konuştu.

Önal, Türk diplomasisinin 1973'ten bu yana verdiği şehitlerle bu acıyı en derinden hissettiklerini belirterek "ASALA, 17 Kasım ve PKK gibi terör örgütleri tarafından düzenlenen 90'ı aşkın saldırıda 41 diplomatımız, kamu görevlilerimiz ve aile mensupları şehit olmuştur. Yaşanan elim kaybın ve yol atığı travmanın dünya diplomasi tarihinde emsali yoktur." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, bugün en seçkin Türk diplomatlarını en verimli çağlarında hayattan koparan alçakça terör eylemlerini ve faillerini asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Şehitlerin aziz hatıralarının baki kılınmasının kendileri için kutsal bir görev olduğunu kaydeden Kıran, şehit Türk diplomatlarının isimlerini Bakanlığın her köşesinde ve yurt dışında anıt ve plaket yerleştirerek ve anma faaliyetleri düzenleyerek yaşattıklarını söyledi.

Önal, TRT World'ün "Assassins of Diplomats" başlıklı belgeselinin, tarihe not düştüğünü ve yaşananları tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu da belirterek Türk basınının şehit diplomatların anısını canlı tutma konusunda sergiledikleri takdire şayan duyarlılık için teşekkür etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, yurt içinde ve yurt dışında şehit düşen askerler, güvenlik görevlileri ile 15 Temmuz şehitlerini şükran ve minnetle andı.

Konuşmanın ardından törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Duanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) adına anıta çelenkler konuldu.