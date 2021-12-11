Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının verileceği Rize'nin İyidere ilçesindeki Bölge Trafik Merkezinin yer teslimi yapıldı.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin ölümünün üçüncü yılında Sahil Camisi'nde Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programa Rize Valisi Kemal, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, diğer yetkililer, polis, jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Gökdüman, İyidere Kaymakamı Hasan Musab Okatan ile İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, İyidere ilçesi

Hazar Mahallesi'nde Bölge Trafik Merkezinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Gökdüman, burada yaptığı açıklamada, Altuğ Verdi'nin ölümünün üçüncü yıl dönümünde böyle önemli bir tesisin yapımına başlanacak olmasının kendilerini bir nebze olsun teselli ettiğini söyledi.

Mevcut binanın yıkılarak yenisinin yapımı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile çalışma başlattıklarını hatırlatan Gökduman, "Dün işlemleri tamamlandı ve yer teslimi yapıldı. Bu anlamlı güne denk geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İyidere Belediye Başkanı Mete ise 11 Aralık tarihinin Rizelilerin hiçbir zaman unutmayacağı bir gün olduğunu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin her zaman yaşatılacağını söyledi.

İyidere'nin Rize'nin giriş kapısı olduğunu vurgulayan Mete, "Burada yapılacak olan tesisi de Altuğ müdürümüzün ismi ile taçlandırmak için yola çıkmıştık. Bu olayın gerçekleşmesinde, bugünlere denk gelmesine destek veren herkese teşekkür ediyorum. İmzalar atıldı toplam 178 metrekare alanda 4 katlı 825 metrekarelik bir bina inşa edeceğiz. Bitirilme süresi bir yıl. İnşallah yüklenici firmamızın çabası ile 11 Aralık emniyet müdürümüzü anma gününde binamızı açmaya vesile olacağız." diye konuştu.