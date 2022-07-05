Son dakika haber! Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi (2) - Son Dakika
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Son dakika haber! Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi (2)

05.07.2022 12:11
Son dakika haber! Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi (2)

Son dakika gündem haberine göre Kilit Operasyonu'nda yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, bölgeye gitmeden önce Isparta'da kaldığı yetiştirme yurdundaki öğretmenine ve arkadaşına şehit olursam, diye vasiyette bulunduğu öğrenildi.

Kilit Operasyonu'nda yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, bölgeye gitmeden önce Isparta'da kaldığı yetiştirme yurdundaki öğretmenine ve arkadaşına şehit olursam, diye vasiyette bulunduğu öğrenildi. Özgül'ün, yurttaki öğretmenine WhatsApp'tan askeri üniformalı fotoğrafını göndererek, "Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim. Pençe-Kilit'te sizden bir istirhamım şudur; eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuk şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun" yazdığı ortaya çıktı.

TABELA ASILDIVasiyet üzerine harekete geçilerek, Isparta kent merkezinde yapımı devam eden Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü'ne şehidin adı verildi. Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve daha önce Şehit Enes Özgül'ün de yetiştiği yurdun Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü olarak yeniden inşa edilen binasına 'Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü' tabelası asıldı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,


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Kaynak: DHA

Isparta, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi (2) - Son Dakika
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