KIBRIS Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucunda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (31) cenazesi Bartın 'da toprağa verildi. Şehidin eşi Sevgi Özkaya (23), tabutuna sarılarak, "Bizim ne güzel hayallerimiz vardı, bizi bıraktın gittin" diyerek ağladı.

Kaynak: DHA

Bartın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Şehit eşini 'Bizim ne güzel hayallerimiz vardı' diyerek uğurladı - Son Dakika

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