Son dakika haber! Şehit Fethi Sekin'in adı Körfez'de de yaşayacak - Son Dakika

Şehit Fethi Sekin'in adı Körfez'de de yaşayacak

İZMİR - 3 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik bombalı saldırıyı önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ismi artık İzmir Körfezi'nde de yaşatılacak. İZDENİZ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek "Fethi Sekin" arabalı vapurunun dördüncüsü Üçkuyular Vapur İskelesindeki törenle filoya katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehit Fethi Sekin'in adını verdiği yeni arabalı vapuru törenle filosuna kattı. İzmir Adliyesine yönelik saldırıyı önlerken şehit olan Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve kızı Zeynep Dila Sekin'in katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ne yaparsak yapalım, şüphesiz bizler için canını feda eden şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz" dedi. Üçkuyular Vapur İskelesindeki törene İzmir İl Emniyet Müdür Vekili Ercan Yılmaz, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu, İZDENİZ yöneticileri, trafik polisleri ve davetliler katıldı. Salgın önlemleri nedeniyle tören kısıtlı sayıda davetliyle yapıldı.

"İzmir'in eski desenlerini işledik"

Fethi Sekin arabalı vapurunun İZDENİZ filosuna katılma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin deniz taşımacılığında payını artırmak ve İzmirlileri deniz ulaşımına daha fazla teşvik etmek istediklerini söyledi. Soyer, "Fethi Sekin feribotunun üzerinde polis mavisi rengiyle İzmir'in eski desenlerini işledik. Bu desenleri önümüzdeki aylarda İzmir için özel önem taşıyan başka mekanlarda da göreceğiz" diye konuştu. Feribotun, engelli vatandaşların engelsiz ulaşımı gözetilerek tasarlandığını da kaydeden Başkan Tunç Soyer, görme engelli vatandaşlar için gerekli yerlerde kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretlerinin bulunduğunu açıkladı.

"Huzurlu yaşıyorsak bunu kahramanlara borçluyuz"

Başkan Tunç Soyer, "Biz nitelikli, teknolojik, doğayla uyumlu, konforlu ve engelli dostu toplu ulaşımı bir bütün olarak ele alıyor ve planlıyoruz. İzmir'in bugüne kadarki en büyük yatırımı olan Buca metrosu gibi yeni yatırımlarımıza devam ediyor; kara, bisiklet, raylı ve deniz ulaşımı gibi tüm ulaşım unsurlarımızın birbirleri ile uyumlu şekilde çalışmasını hedefliyoruz" bilgisini verdi. Fethi Sekin'in İzmirlilerin ve tüm Türkiye'nin yüreğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Soyer, "Eğer bu şehirde huzurla yaşıyorsak, bunu Fethi Sekin gibi kahramanlarımıza borçluyuz" dedi.

"Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz"

Sekin'in adını yaşatmak için Bayraklı'da 40 dönüm araziye yapılan parka "Şehit Polis Fethi Sekin Parkı" adının verildiğini hatırlatan Tunç Soyer, Sekin ile aynı gün şehit olan adliye memuru Musa Can'ın isimlerinin, İzmir Adliyesini kesen cadde ve sokağa verildiğini kaydetti. Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Ne yaparsak yapalım, şüphesiz bizler için canını feda eden şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onlar gözlerini kırpmadan ülkemiz için, çocuklarımızın geleceği için ölüme meydan okudular. Bizim de asli görevimiz, onlardan geriye kalanlara sahip çıkmak ve onların anısını yaşatmak."

Kabotaj Bayramı'nda hizmete alınacak

Feribotu yapan Çeliktrans Tersanesinin Genel Müdürü Ahmet Ötkür de feribotu İzmir Büyükşehir Belediyesinin isteklerine ve şartnameye uygun olarak tasarladıklarını belirterek, feribotun İzmirlilere uzun yıllar hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Soyer, Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, kızı Zeynep Dila Sekin ve diğer konuklarla açılış kurdelesini kesti. Konuklar daha sonra gemiyi dolaştı. Başkan Tunç Soyer, burada gemi seyir defterini imzaladı. Yine üzerinde Sekin'in adı yazan çan, Başkan Soyer, şehidin eşi ve kızı tarafından çalındı. Konuklar vapur ile Körfez'de kısa bir turdan sonra iskeleye geri döndü. Fethi Sekin Arabalı Vapuru 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda hizmete alınacak.

Feribotun özellikleri

"Fethi Sekin" İZDENİZ filosuna dahil edilen dördüncü feribot oldu. İstanbul Tuzla Tersanesinde inşa edilen feribot, 73 bin 98 metre boyunda ve 15,21 metre eninde. 51 araç, 12 bisiklet ve 10 motosiklet taşıyabiliyor. Kapalı yolcu salonunda 194, açık yolcu salonunda 128 olmak üzere toplam 322 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Sancak ve iskele taraflarında araç güvertesi ile yolcu güvertesi arasında erişimi sağlayan iki adet engelli asansörü, kapalı yolcu salonunda körfez manzarası sunan geniş camlar, TV yayınları, kablosuz internet ve telefon-bilgisayar şarjı için prizler, güvertede birbirinden bağımsız iki adet evcil hayvan kafesi de bulunuyor. Gemide yine bebek bakım odası, iki erkek, iki kadın ve bir engelli tuvaleti, görme engelli yolcular için kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri, engelli yolcuların araçlarına özel park yerleri, kapalı yolcu salonunda tekerlekli sandalye park yerleri ve 2-5 yaş arası çocuklar için oyun alanı da mevcut.

Kütüphaneli arabalı vapur

Ahmet Piriştina arabalı vapurunda olduğu gibi Fethi Sekin arabalı vapurunda da kütüphane bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan kütüphanede 21 günlük periyotlarla yolcular iki ödünç kitap alabilecek. Okuyucular, vapurdan aldıkları kitapları vapura ya da iskelede bulunan kitap sandığına 21 gün sonra bırakabilecek. Fethi Sekin arabalı vapurundaki kütüphanede 500 kitap bulunuyor.