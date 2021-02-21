Son dakika haber | Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek - Son Dakika

Son dakika haber | Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek

21.02.2021 16:44
Son dakika haber | Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,projesi hazır olan Fethi Sekin Külliye inşasına ilişkin ihalenin 2021 yılı içerisinde yapılarak inşa çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,projesi hazır olan Fethi Sekin Külliye inşasına ilişkin ihalenin 2021 yılı içerisinde yapılarak inşa çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada: "İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen Kahraman Şehidimiz Fethi Sekin anısına Baskil ilçemizin Doğancık Köyü'nde Samsun merkezli Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu tarafından Külliye inşası çalışmalarına başlanmıştı. Yüklenici firma 1 Ocak 2019 tarihinde Fethi Sekin Külliyesi inşaatına başlamıştı. Ancak külliyeyi yaptıracağını söyleyen Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu tarafından yüklenici firmaya ödeme yapılmamasından dolayı külliyenin inşaatına ara verilmişti.

Sürecin sekteye uğraması ile Elazığ Belediyesi olarak sorumluluk anlayışıyla kahramanımız adına Baskil ilçemizde yapımına başlanan külliye inşaatına ilişkin Doğancık Köyü Muhtarlığı ile bir protokol yapılarak 03.07.2020 tarihinde yeni bir ihale gerçekleştirilmiştir. İhalenin gerçekleştirilmesinin ardından çalışmalara başlanmış ancak, açılan alacak davasına ilişkin Elazığ 3.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 12.08.2020 tarihli yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle çalışmalar durdurulmuştur. Elazığ Belediyesi olarak yargı sürecinin devam etmesi ve konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak şehidimizin ailesiyle de görüşmeler yapılmış, bunun neticesinde Baskil Kaymakamlığı, Baskil Milli Emlak Şefliği ve Elazığ İl Özel İdaresi ile görüşmeler gerçekleştirilerek Doğancık Köyünde yeni yer tahsisi için çalışmalar başlatılmıştır.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Özel İdareye ait bir alanın Elazığ Belediyesine devri geçtiğimiz hafta sağlanmıştır. Projesi hazır olan Külliye inşasına ilişkin ihale 2021 yılı içerisinde yapılarak inşa çalışmalarının yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır"denildi.

CHP'li Erol'a tepki

Açıklamanın devamında ise," Tüm bu gelişmeler CHP Milletvekili Gürsel Erol'un ve kamuoyunun malumudur.

Geçtiğimiz günlerde 30 CHP milletvekiliyle şehrimize gelerek şehidimizin kabrini ziyaret etmişlerdi. Adı geçen bu ziyarette Sayın Erol yukarıda bahsettiğimiz gerçekleri çok iyi bilmesine rağmen Külliye'yi yapamadılar, diyerek her zaman yaptığı gibi bu konuyu da manipüle etme yoluna gitmiştir. Bizim siyasetimiz manipülasyondan uzak hizmet ve icraat siyasetidir. Belediyemize yönelik samimiyetten uzak, isnatsız ve hamasi söylemlerine en güzel cevabı icraatlarımızla vermeye devam edeceğiz.İzmir Büyükşehir Belediyesinin Külliye yapımı için sözde 6 milyon TL ayırdığını iddia eden Sayın vekile bu bütçeyi her yağmur sonrası afet bölgesine dönüşen güzelim İzmir için harcamalarını tavsiye ediyoruz"ifadelerine yer verildi.

Bir gazetenin de yukarıdaki yaklaşımın paralelinde, konuyu manşetine taşımasına da tepki gösterilen açıklamada,Elazığ Belediyesi'nin kahraman şehidin aziz hatırasına sahip çıkarak gerekli çalışmaları yapmaya kararlılıkla devam edeceği, Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ninde Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl inşaa edileceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek
Son dakika haber | Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek
Son dakika haber | Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek

Fethi Sekin, Külliye, Elazığ, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek - Son Dakika


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