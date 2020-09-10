Son dakika haber! Şehit Hüseyin Çatal, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

TUNCELİ'de kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal (30), memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Tunceli Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, dün hidrofor arızasını gidermek için gittiği Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'nda

Bekar olan ve 2015 yılından bu yana TSK'da görev yapan Şehit Hüseyin Çatal'ın naaşı, İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Gümüş Ovası mevkisindeki Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.