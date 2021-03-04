Son dakika haber | Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi, Beypazarı'nda kabri başında anıldı
04.03.2021 17:05
Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın İdil ilçesinde 5 yıl terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi, Beypazarı ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde 5 yıl terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi, Beypazarı ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Şehit Çiftçi için Hamzalar Mahallesindeki camide mevlit okundu.
Anma programına katılan MHP Beypazarı ilçe Başkanlığı ve Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanlığı yetkilileri birlikte şehitliğe ziyarette bulundu.
Törende İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun tarafından Çiftçi ve tüm şehitler için dua edildi.
Şehit Çiftçi'nin annesi Gülşen Çiftçi, oğlunu unutamadığını ancak kabri başına gelip dua okuduğunda biraz olsun rahatladığını söyledi.
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