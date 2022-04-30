Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı

30.04.2022 14:40
Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı

Son dakika haberleri: Şırnak'ta, Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu"nda şehit olan Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün naaşı törenle memleketine gönderildi.

Şırnak'ta, Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden "Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu"nda şehit olan Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün naaşı törenle memleketine gönderildi.

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Akgün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşınan Şehit Akgün'ün naaşı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan uçakla memleketi Tekirdağ'a gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birllik ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden operasyonda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Akgün'ün mevzi değiştirirken kayadan düşerek ağır yaralandığı, helikopterle olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılan Akgün'ün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklamıştı.

Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı
Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı
Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı
Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı
Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı

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Uzman Çavuş, Jandarma, Şırnak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Akgün'ün naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
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