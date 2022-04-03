Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı

03.04.2022 12:08
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı

Son dakika 3. sayfa haberi: Hakkari'nin Derecik ilçesinde Hacıbey Çayına düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in arama çalışmalarına 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel katıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Hacıbey Çayına düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in arama çalışmalarına 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel katıldı.

31 Mart 2022 Perşembe günü saat 20.00 sularında Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinin Samanlı Köyü Hudut Sınır Tabur Komutanlığında görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen arazi arama tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayına düştüğü ihbarını alan Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, birlik müdürü Mehmet Ulutaş'ın nezaretinde 15 personel ve 5 araç ile olay intikal etti.

Olay yerinde AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinde 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personelin yapmış oldukları titiz çalışmalar sonucu şehidin naaşına düştüğü yerden 600 metre ileride ulaşıldı. Şehidin naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. - HAKKARİ

Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı
Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Vali Akbıyık, şehit aileleri ile bir araya geldi Son dakika haberleri: Vali Akbıyık, şehit aileleri ile bir araya geldi Son dakika: Şehit asteğmen, memleketine uğurlandı Son dakika: Şehit asteğmen, memleketine uğurlandı

Derecik, Hakkari, Piyade, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
12:00 Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Vali açıkladı
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
11:43 Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
11:11 Etin hangi derecede iyi piştiğini Enes Baytar anlattı!
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
10:49 "Putin'in canavarları" denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 12:24:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement