Son dakika haber | Şehit madenciler için çorba ikram ettiler - Son Dakika
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Son dakika haber | Şehit madenciler için çorba ikram ettiler

18.10.2022 20:51

Son dakika gündem haberi: Şehit madenciler için çorba ikram ettiler Bursa'da bir araya gelen hayırseverler Bartın'da maden patlamasında şehit olanlar için vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Şehit madenciler için çorba ikram ettiler

BURSA - Bursa'da bir araya gelen hayırseverler Bartın'da maden patlamasında şehit olanlar için vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Vatansevdalıları platformu üyeri, Bartın'da meydana gelen maden patlamasında şehit olan madencilerin ruhuna hediye edilmek üzere Üftade camiinde sabah namazı çıkışı cemata çorba ikramında bulunup dua etti. Şehit madenciler için dökülen çorbadan içen cemaatte hep bir ağızdan dularını madencilerin ruhuna hediye etti.

Çorba ikramında konuşan Tarkan Gani, "Üftade camisinde her Pazar günü farkı bir etkinlik için bir araya geliyoruz. Geçen hafta vatandaşları süt içme alışkanlığı kazandırmak için süt dağıttık. Bu haftada şehit madencilerin ruhuna hediye etmek için çorba ikramında bulunduk" dedi.

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Kaynak: İHA

Bartın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şehit madenciler için çorba ikram ettiler - Son Dakika

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