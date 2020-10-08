Son dakika haber... Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi kabri başında anıldı - Son Dakika

Bilecik'te Kurtuluş Savaşında şehit düşün Müftü Mehmet Nuri efendi kabri başında anıldı. Bilecik'te Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetini kurarak Kuva-i Milliye'nin silah cephane, mühimmat ve personel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan ve Yunan işgal kumandanının kurduğu pusuda 7 Nisan 1921 günü şehit olan Müftü Mehmet Nuri Efendi kabri başında anıldı. Ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ali Erhun tarafından yapılan duayla son buldu.

Şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi kimdir?

1885 (H.1335) de Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Şahinler Köyünde doğmuş. Köy halkından Mustafa Efendinin oğludur. Mehmet Nuri Efendi Bilecik'te Akmescit Müderrisi iken 2 Mart 1912 de Bilecik Müftüsü olmuştur. İzmir'in işgal haberini alınca 21 Mayıs 1919'da İstanbul a iki ayrı telgraf çekerek Milli mücadeledeki ilk direniş adımını atmıştır. Milli Mücadelenin başlamasıyla birlikte Mehmet Nuri Efendi cami kürsülerinde, çarşı ve Pazar meydanlarında yaptığı etkili konuşmalarıyla vaazlarıyla halkı bilinçlendirmeye çalışmış ve düşman işgaline karşı sonuna kadar direnmeyi teşvik etmiş kendisi de bizzat bu direnişin Bilecik'teki örgütleyicisi olmuştur. Kuva-yi Milliyenin Bilecik'te teşkil atmasından Yunan işgaline kadar hatta Yunan işgalinden sonrada Mehmet Nuri Efendi Milli mücadele yolundaki faaliyetlerini şehit oluncaya kadar sürdürmüştür. Mehmet Nuri Efendinin faaliyetlerinden haberdar olan Yunan işgal kumandanının kurduğu pusuda 7 Nisan1921 günü Mehmet Nuri Efendi gözetleme sırasında şehit edilmiştir.Kabri bugün olayın geçtiği Deresakarı köyündedir. - BİLECİK