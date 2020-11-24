Son dakika haber | Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı

24.11.2020 14:02

Son dakika haberlerine göre Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı 1996'da şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin, memleketi Mersin'de kabri başında anıldı Kahramanmaraş'ta öğretmenliğinin ilk yılı 1996'da şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde kabri başında anıldı.

Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı

1996'da şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin, memleketi Mersin'de kabri başında anıldı

MERSİN - Kahramanmaraş'ta öğretmenliğinin ilk yılı 1996'da şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde kabri başında anıldı. Pandemi dolayısıyla az sayıda öğretmenin katıldığı kabir ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kabir ziyaretine şehit öğretmenin kardeşi Yunus Emre Serin ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve şehidin adını taşıyan okulun öğretmenleri katıldı. Öğretmenliğinin ilk yılında Kahramanmaraş ili Ekinözü ilçesinin Davutlar Mezrası'nda 22 Nisan 1996 gecesi hain terör örgütü mensuplarınca şehit edilen öğretmen Hacı Ömer Serin'in kabri başında, tüm şehit öğretmenler için dualar edildi.

Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük burada yaptığı kısa konuşmada, "Öğretmenlik mesleği gerçekten onurlu bir meslek. Çünkü ana öznesi insan. Bugün de görevi esnasında şehit olan öğretmen Hacı Ömer Serin'in kabrini ziyaret ettik. Biz ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

"Allah bütün öğretmenlerimize hayallerini gerçekleştirmeyi nasip etsin"

Şehit öğretmenin ismini taşıyan okulda memur olarak görev yapan kardeşi Yunus Emre Serin ise, "Şehit öğretmen her şeyden önce gerçekten insandı. Yani hayatı seven, insanları seven birisiydi. Küçükten beri emeli olan, sevdası olan biriydi ve öğretmenliği seçmişti. Onun için azimle kararlılıkla çalıştı, çabaladı. Fakat öğretmenliğinin 7. ayında teröristlerce hunharca katledildi. Maalesef yarım kaldı hayali. Allah bütün öğretmenlerimize hayallerini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Şu ana kadar şehit olan öğretmenlerimizin de öğretmenler gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haber | Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı
Son dakika haber | Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı
Son dakika haber | Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı
Son dakika haber | Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı

Kahramanmaraş, Erdemli, Şehit, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim
Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi         
14:33
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı         
13:38
Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı         
13:21
Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü Faizin etkisi kısa sürdü! Dolar yeniden 8 liranın üstünü gördü         
12:56
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş         
12:27
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü         
11:34
Çiçekçileri önce dijital dünya sonra korona vurdu! Sinek avlıyorlar Çiçekçileri önce dijital dünya sonra korona vurdu! Sinek avlıyorlar         
11:20
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak         
05:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 14:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei