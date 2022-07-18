Irak 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü. Şehidin Sakarya Karasu'da oturan ailesine acı haberi, askeri yetkililer ulaştırdı. Gölköprü Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Civelek'in cenazesi baba ocağına ulaştırılmak üzere Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına getirildi. Karşılama törenine, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Vali Vekili Muhsin Çatmadım , AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz , Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın , Kocaeli Garnizon Komutan Vekili Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şehidin annesi Ayşe Civelek, babası Hakkı Civelek, kardeşleri, ailesi ve protokol üyeleri katıldı. Türk Hava Kuvvetleri 'ne ait uçak ile getirilen cenaze, memleketi Karasu'ya götürüldü.

Kaynak: İHA

Baba Hakkı, Kocaeli, Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Şehit Ömer Faruk Civelek'in cenazesi Kocaeli'ye geldi - Son Dakika

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