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Son dakika haber! Şehit Özalkan'ın babası Vali Soytürk ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber! Şehit Özalkan'ın babası Vali Soytürk ile bir araya geldi

04.01.2022 12:38
Son dakika haber! Şehit Özalkan'ın babası Vali Soytürk ile bir araya geldi

Bir son dakika haberine göre Zeytin Dalı Harekatının ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın babası Selahaddin Özalkan, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Zeytin Dalı Harekatının ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın babası Selahaddin Özalkan, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

22 Ocak 2018 tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD- YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın babası Selahaddin Özalkan, Vali Recep Soytürk ile bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekatının ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan. İsmi şehit olduğu bölgedeki Türkiye - Suriye sınırındaki karakolu verilmişti. Oğullunun şehit olduğunun seneyi devrilesi öncesinde Kilis'e gelen Selahaddin Özalkan, Vali Soytürk ile makamında bir araya geldi. Soytürk, Her zaman şehit ailelerine ve gazilere kapısını açık olduğunu söyledi. - KİLİS

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Zeytin Dalı, Piyade, Kilis, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Şehit Özalkan'ın babası Vali Soytürk ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Şehit Özalkan'ın babası Vali Soytürk ile bir araya geldi - Son Dakika
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