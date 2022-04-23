Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi'nde yaşayan şehidin ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evinin bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı.
Şehidin ailesini, yetkililerle mahalle sakinleri teskin etti.
Törenin, yarın ikindi namazını müteakip şehitlikte yapılması planlanıyor.
Kaynak: AA
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