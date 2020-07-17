Son dakika haber: Şehit Pilot Polis Altunbaş, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika güncel haberi: Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, memkeleti Kırıkkale'nin Keskin'de ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, memkeleti Kırıkkale'nin Keskin'de ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:24 Kaynak: İHA
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