BALIKESİR - Şehit Piyade Er Oktay Salar'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Terör örgütü PKK/ YPG'nin, Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'de defnedildi.

Gaziantep'ten askeri uçakla Balıkesir'e taşınan şehidin cenazesi, 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan alınarak Balya ilçesi kırsal Çamavşar Mahallesi'ne getirildi.

Şehidin naaşı, babaevinin önünde helallik alındıktan sonra mahalle meydanındaki tören alanına götürüldü.

Anne Fatma ve baba Mehmet Salar, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Piyade Er Oktay Salar'ın naaşı, cuma namazını müteakip İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, bazı milletvekilleri, askeri yetkililer, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.