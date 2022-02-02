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Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi

02.02.2022 21:48

Son dakika haberi... Şehit evi önünden görüntüler Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın (27) şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit evi önünden görüntüler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın (27) şehadet haberi Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin babası Hilmi ve annesi Günay Tarcan'ın, Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti.

Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit askerin naaşının yarın memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi
Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi

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Tarık Tarcan, Eskişehir, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR - Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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