Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için mevlit okundu - Son Dakika

Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için mevlit okundu

09.10.2020 22:02
Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için mevlit okundu, System.String[]

Son dakika haberi: Ağrı'da Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Harun Aslan için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Ağrı'da Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Harun Aslan için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Harekatı sırasında terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen Ağrılı şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Varol, "Şehidimizi düzenlenen Mevlid-i Şerif programında dualarla yad ettik. Şehidimizin ruhu şad olsun, Rabbim şehadetini kabul ve makbul eylesin" dedi. - AĞRI

Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için mevlit okundu
Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için mevlit okundu
Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için mevlit okundu
Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için mevlit okundu

Piyade, Şehit, Irak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için mevlit okundu - Son Dakika

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