Törene, Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahla Kuvvetlerinin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da çelenk gönderdi.

Şehidin babası Ahmet Özgül ve kız kardeşi Esra Özgül, burada taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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