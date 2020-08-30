Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi. Şehit Şahin (25) için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin annesi Perizade Şahin, kardeşleri, yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bazı milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Evlilik hazırlığı yaptığı ve 15 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen şehidin tabutunun üzerine nişanlandığında giydiği gömlek ile kravatı konuldu. Şehidin annesi Perizade Şahin, nişanlısı Özlem Kaya ve 11 kardeşi tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

İdris Şahin, Mersin, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:57 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son Dakika

Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı

Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı

Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi

Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu

Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur

Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü

Son Dakika: 94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory adlı safkan atıyla jokey Ahmet Çelik kazandı

Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti

La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor