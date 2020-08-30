Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi. Şehit Şahin (25) için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin annesi Perizade Şahin, kardeşleri, yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bazı milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Evlilik hazırlığı yaptığı ve 15 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen şehidin tabutunun üzerine nişanlandığında giydiği gömlek ile kravatı konuldu. Şehidin annesi Perizade Şahin, nişanlısı Özlem Kaya ve 11 kardeşi tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

İdris Şahin, Mersin, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:53 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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