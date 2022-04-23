Son dakika haber... Şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi

23.04.2022 04:28
Son dakika haber... Şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi

Son dakika haberler... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un şehadet haberi, Samsun'un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un şehadet haberi, Samsun'un Havza ilçesindeki ailesine ulaştı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kamlık Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Alper ve annesi Hafize Çon'u ziyaret ederek, oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, Çon ve tüm şehitler için dua edildi.

Bekar olan şehidin üç kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Havza ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Son dakika haber... Şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi
Son dakika haber... Şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi
Son dakika haber... Şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi

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Piyade, Samsun, Çavuş, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şehit piyade uzman çavuş Kubilay Çon'un Samsun'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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