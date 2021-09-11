Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şehidin naaşı Şehidin ailesinin gelişi Şehit eşinin tabut başında konuşması Cenaze törenine katılanlar Şehit eşinin asker selamı vermesi Şehit babasının konuşması Cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlara alınması Şehidin naaşının cenaze aracına konulması Cenaze aracının gidişi KAYSERİ...

Şehidin naaşı Şehidin ailesinin gelişi Şehit eşinin tabut başında konuşması Cenaze törenine katılanlar Şehit eşinin asker selamı vermesi Şehit babasının konuşması Cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlara alınması Şehidin naaşının cenaze aracına konulması Cenaze aracının gidişi KAYSERİ - Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin cenazesi memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

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