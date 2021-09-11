Şehidin naaşı
Şehidin ailesinin gelişi
Şehit eşinin tabut başında konuşması
Cenaze törenine katılanlar
Şehit eşinin asker selamı vermesi
Şehit babasının konuşması
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlara alınması
Şehidin naaşının cenaze aracına konulması
Cenaze aracının gidişi KAYSERİ - Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin cenazesi memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika